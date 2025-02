BBB25: Diogo observa conversa de Gracyanne e leva fora da musa fitness

O retorno triunfal da participante Gracyanne Barbosa começou a surtir efeito entre os demais confinados. Com a vantagem de ter assistido aos brothers, a musa chegou causando um climão com Diogo Almeida. Enquanto a dançarina batia um papo com Aline Patriarca e companhia, o ator observava a conversa.

No gramado da área externa a sister dialogava sobre a relação do ator com a policial. Após perceber, Gracyanne Barbosa não se intimidou e convidou o rapaz para ouvir as declarações. "Diogo, se quiser ficar aqui, pode ficar, tá? O que eu tenho para falar eu falo na frente de todo mundo", disparou.

Na ocasião, o ator saiu da piscina e foi até Gracyanne Barbosa. Apesar de não ter escutado toda a conversa, Diogo questionou: "O que você sabe, Gracyanne?". Sem dar muito crédito ao adversário, a musa explicou que "perguntas podem ficar sem respostas" olhando diretamente para Aline.

Vale lembrar que toda a confusão começou na última votação durante a formação do Paredão. Em comum acordo, Gracyanne Barbosa e Diogo Almeida escolheram a dupla formada por Aline e Vinícius para correr o risco de ir para a berlinda com a prova "Bate-Volta".

Entretanto, o fato da musa fitness ter concordado com a indicação da amiga dividiu a web. "Ela não tira o Diogo da boca, meu Deus", comentou um usuário. "Eu estou começando a ficar assustada vendo o tanto de gente defendendo o Diogo", pontuou outro. "Ela agindo como se não tivesse puxado a Aline também", disse mais um.