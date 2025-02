BBB25: Volta de Gracyanne tem falhas técnicas e dinâmica falha

Falha com dinâmica no BBB vira piada na web - (crédito: Reprodução Instagram)

O retorno da Gracyanne Barbosa aconteceu, na tarde desta quinta-feira (6), no BBB 25. No entanto, o que era para ser uma entrada triunfal, não passou de uma tremenda gafe. Após inúmeros erros técnicos, a dinâmica "Freeze" virou piada entre os internautas.

Enquanto Gracyanne Barbosa aguardava a liberação para entrar na casa, o Big Boss disparou o alerta validando a dinâmica. "Atenção, todos parados agora! Ninguém se mexe. Ninguém fala. Vocês agora vão enfrentar um desafio: todos devem permanecer imóveis, se alguém se mexer todos vão para o 'Tá Com Nada'. O desafio começa agora. Congelados!"

O que era para entreter, arrancou sinceras gargalhadas do público. Enquanto os participantes permaneciam estagnados na área externa, Gracyanne Barbosa ficou "entalada" na porta. Após inúmeras tentativas de entrar na casa, a musa com todos os seus músculos finalmente conseguiu.

Entretanto, a emoção foi tão grande que alguns brothers ignoraram o alerta e a punição. Camila correu para abraçar a famosa e disse não se importar com o castigo. No quarto, João Pedro também infringiu as regras e celebrou o retorno da dançarina com muitos abraços.

Na web, os internautas usaram e abusaram da criatividade para criticar o reality. "Dinâmica de centavos, quem não gostou?", escreveu um usuário. "O Diego correndo pra sentar. Não julgo", escreveu mais um. "Gente, eles deviam ter organizado melhor isso. Podiam ter reunido os participantes antes. Horrível", comentou outro.