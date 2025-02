BBB25: Aline revela que trabalhou no show de Sandy e Júnior e se emociona

A noite de quarta-feira (05) no BBB25 foi marcada por um momento de pura emoção para Aline Patriarca. A sister, que sempre foi fã de Sandy e Junior, não conseguiu conter as lágrimas ao ver seus ídolos entrarem na casa para um show especial.

Durante conversa, a presença da dupla trouxe à tona uma lembrança para a policial. Ela compartilhou uma história emocionante sobre sua juventude. Determinada a assistir a um show de Sandy e Junior, mas sem condições de comprar um ingresso, ela optou por trabalhar no evento para poder assisti-los.

"Eu só queria estar lá, sentir a energia e ouvir cada música ao vivo", contou ela com uma voz quase que em lágrimas. Ao ouvir o relato, Sandy e Junior se mostraram profundamente tocados com o relato da participante.

A artista fez questão de abraçar Aline e agradecer a ela pelo carinho ao longo de todos esses anos acompanhando a carreira dos dois. Junior também expressou sua gratidão, ressaltando como histórias como a dela tornam a trajetória da dupla ainda mais especial.

Nas redes sociais, o público se identificou com a participante: “Eles são maravilhosos! Super me identifico com a Aline. Sou fã”, comentou uma seguidora. “Eles estão vivendo um sonho”, disparou outra seguidora também fã de Sandy e Junior.