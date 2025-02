Dona Delma já foi atendida pelo médico e vai passar pela psicóloga.

Após sofrer uma crise de ansiedade, dona Delma, de 54 anos, recebeu atendimento médico e psicológico. Na tarde desta quinta-feira (6), a sogra de Guilherme sentiu a pressão do jogo e pediu para desistir do programa. Tudo aconteceu após a casa ser punida com o "Tá Com Nada".

Nas redes sociais, o perfil oficial da confinada confirmou que Delma segue firme na competição: "Dona Delma é uma mulher forte, guerreira, que sempre batalhou muito na vida. Mas até os mais fortes precisam de cuidado."

"Hoje, ela enfrentou uma crise de ansiedade, um momento difícil que mostra o quanto a saúde mental é fundamental, principalmente para quem passou por tantas lutas e desafios na infância. Existem gatilhos que muitas vezes nem percebemos, mas que mexem com a gente de forma intensa."



"A família tem um orgulho imenso dela, não só pela garra, mas pela coragem de ser quem é. E aqui fora, estamos com ela, mandando toda nossa energia positiva. Dona Delma segue firme, porque sua história é de superação!", escreveu a assessoria da participante.

Vale ressaltar que o fato de toda a casa ter sido castigada com o "Tá Com Nada", acionou gatilhos na idosa. Delma, inclusive, chegou a comentar que a escassez alimentar sempre foi um fato preocupante na sua vida. Ela ainda ressaltou que não saberia como lidar na casa sem a presença do genro, e que passaria vergonha para todo o Brasil.