BBB25: Gracyanne assume que traiu Belo, mesmo após cantor negar

Gracyanne Barbosa continua causando na casa mais vigiada do Brasil. Enquanto conversava com os participantes na área externa, a musa revelou mais detalhes sobre a sua relação com Belo. Nas declarações a dançarina confirmou que traiu o amado.

Na ocasião, Gracyanne Barbosa disse que não correu da responsabilidade do que fez com Belo. “Eu me arrependo muito do que eu fiz porque o Belo é o homem da minha vida! […] Eu errei e assumo isso pra ele e pro Brasil inteiro. Vou continuar me desculpando porque o erro dele não justifica o meu”, disse.

Belo nega traição em relacionamento com Gracyanne Barbosa

Entretanto, dias antes, o próprio artista havia dito que não houve traição entre eles. Na torcida pela ex-companheira para que voltasse do Paredão, Belo abriu o coração. "Venho aqui falar sobre a minha ex-esposa, minha parceira de tantos anos, a mulher que sempre esteve ao meu lado, e que hoje segue a sua trajetória no Big Brother."

"Sei que muitos tem falado sobre a nossa relação, e quero deixar claro que entre nós sempre houve respeito, cumplicidade e, acima de tudo, amor. Nossa história nunca foi simples, e como qualquer casal tivemos altos e baixos."

"Mas há tempos já vivíamos caminhos diferentes, ainda que sob o mesmo teto. Não houve traição, não houve desrespeito - apenas dois corações que, em sua caminhada, seguiram rumos distintos", acrescentou o pagodeiro.

Por fim, o cantor elogiou a participação de Gracyanne Barbosa e afirmou admirar a mulher que se tornou. "O que vejo hoje é uma mulher forte, corajosa, que não tem medo de mostrar a sua verdade. E sigo aqui, torcendo para que ela brilhe e conquiste o seu espaço, porque quem conhece a nossa história sabe o quanto ela merece. Respeito e admiração são para a vida toda. Que possamos sempre lembrar disso", completou Belo.