BBB25: Enquete atualizada aponta eliminação surpreendente de participante

A quarta eliminação é daqui a pouco ao vivo na TV Globo. Aline Patriarca, Gabriel, e Vitória Strada estão no Paredão da semana e um deles deixará o jogo hoje a noite. Entretanto, vale lembrar como cada participante foi parar na berlinda.

No último domingo (9), o líder, João Gabriel, foi certeiro e mirou direto em Aline Patriarca. Diogo Almeida foi o mais votado pela casa, com oito votos. Vitória Strada e Gabriel, com quatro votos, e três votos, respectivamente, não conseguiram escapar da zona de risco.

Formado mais um Paredão com eliminação tripla, Vitória, Gabriel e Diogo disputaram a prova Bate-Volta. Para se sair bem, os confinados precisavam retirar cards selecionados e conseguir avançar no jogo. A prova precisou de muita sorte. Mesmo saindo na frente, Gabriel não conseguiu se salvar.

Vitória teve um desempenho ruim e ficou estagnada no jogo. Quem conquistou mais uma semana na casa foi Diogo, que garantiu a permanência no game pela segunda vez. Vale ressaltar que a eliminação não ocorrerá mais em dupla. A votação, inclusive, já tem brother com alto índice de eliminação.

Segundo a parcial da enquete UOL, às 18h desta terça-feira (11), Gabriel não era mais o participante mais votado para deixar o reality. Com 50,05% está Vitória Strada. Em seguida, Gabriel, com 44,81%, e menos votada vem Aline Patriarca, com 5,14% dos votos.