BBB25: Gracyanne revela ponto fraco em provas de resistência: ‘Não consigo’

Gracyanne Barbosa com todos os seus músculos e corpo bem disciplinado revelou um ponto fraco nas provas de resistência. Enquanto malhava, a beldade contou que a vontade fazer xixi seria um grande adversário para um bom desempenho nas atividades da casa.

“A resistência tem um pouco de sorte porque senão a pessoa fica muito tempo, vai ficar mais do que 24 horas. Ainda mais, porra, se tiver sangue nos olhos. A pessoa quer ter um apartamento, tem o fato de você não ser indicado pro paredão direto. (…) Prova de resistência pra mim é ruim o xixi, cara", disse.

E seguiu com as declarações: "Eu não consigo fazer um treino sem sair daqui pra ir no banheiro. A minha preocupação em prova de resistência é porque eu não posso segurar xixi. Eu não consigo. Eu acho que eu conseguiria ficar 24 horas se pudesse fazer xixi”, pontuou a musa, que até momento não venceu provas de resistência na casa.

Na sequência, a ex-mulher do cantor Belo revelou quem colocaria no Paredão caso pegasse a liderança. Gracyanne disse que colocaria Diogo Almeida direto na berlinda. Vale lembrar que a dupla chegou a protagonizar inúmeros momentos de desavença.

O último embate da dupla foi durante o Sincerão. Para quem não acompanhou, a rivalidade entre os dois começou quando o brother indicou Aline, seu affair no BBB25, para a prova do "Bate-Volta". Aliada da baiana, a musa fitness comprou a briga e passou a confrontá-lo dentro do jogo.