Jesus Luz abre o jogo sobre relação com Wanessa Camargo

Jesus Luz se pronuncia sobre possível affair com Wanessa - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)

Novo casal vindo aí? Segundo a jornalista Fabiola Reipert, da “Hora da Venenosa”, o modelo e ex-namorado de Madonna, Jesus Luz teria ficado “grudadinho” com Wanessa Camargo e teria rolado um clima de “romance” durante o bloco de Carnaval da cantora, o “Xainoro” em Sao Paulo, neste domingo (16).

Porém, segundo o jornalista Leo Dias, Jesus Luz negou qualquer relação amorosa com a cantora, ele foi bem enfático na fala e deixou claro que são apenas bons amigos. Ele também aproveitou pra dizer que é casado.

“Um absurdo isso, somos colegas e eu sou casado”, disparou o DJ que esteve presente no evento realizado no Cine Joia, em São Paulo e, inclusive, chegou a posar para algumas fotos ao lado de Wanessa.

Vale lembrar que, a atriz e amiga de Wanessa, Renata Brás, que esteve recentemente com o ex da cantora, Dado Dolabella, também esteve presente no evento. Na internet, a galera obviamente comentou sobre.

"Se fosse verdade, seria uma ótima troca", comentou uma fã em tom de humor. "Será? Esse povo famoso troca de marido de mulher, como se tivesse trocando de roupa", disparou outra internauta. "Ela consegue arrumar alguém melhor", completou outro.