BBB25: Parciais apontam eliminação chocante de participante com quase 70%

Mais um dia de eliminação no BBB25 e o nível de estresse dos brothers está lá em cima. Principalmente depois do sincerão de ontem a noite que contou com muita treta, tivemos embate entre as irmãs Camilla e Thamiris contra Vitória Strada e Aline contra João Gabriel.

Porém, hoje mais um participante deixa a casa mais vigiada do brasil e as parciais não param de atualizar na internet. A disputa para permanecer no jogo mais uma semaninha está rolando entre Aline, Guilherme e Mateus.

De acordo com informações das parciais atualizadas, Mateus continua sendo o eliminado da vez e o número da porcentagem choca. Ele sai com 66,10%, quase 70%, enquanto Aline tem 20,47 e Guilherme 13,43% dos votos.

Vale lembrar que, Mateus foi mandado diretamente para o paredão pela líder da semana, Eva. Enquanto Aline e Guilherme foram os mais votados pela casa em dinâmica diferenciada, os participantes se dividiram em dois grupos e tiveram que votar entre eles.

Na internet, telespectadores debatem. Muitos acham que ainda não seria a hora de Mateus ir embora, porém Aline e Guilherme são considerados e inclusos dentro do grupo de "queridinhos" do sofá e estão longe de serem eliminados agora.