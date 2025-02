BBB25: Gracyanne Barbosa detona aline: "incoerente"

Após o Sincerão, Gracyanne desabafou na área externa da casa sobre Aline. Em conversa com Maike e outros brothers, ela criticou a postura da sister em relação a Diogo. Para Gracyanne, Aline age de forma incoerente no jogo.

“Ela é incoerente no que ela prega”, disparou Gracyanne. Segundo ela, Aline sempre afirmou que corta laços com quem a sacaneia, mas não faz o mesmo com Diogo. A atitude da sister gerou desconfiança entre os participantes.

A tensão entre as duas já vinha crescendo nos últimos dias. No Sincerão de ontem, Gracyanne chamou Aline para o embate e ambas mantiveram a postura firme. O confronto foi um dos momentos mais quentes da dinâmica.

Na internet, muitas pessoas estão do lado de Aline, inclusive criticaram o "júri" do sincerão ontem, que julgaram Aline como "pipocou" durante seu discurso. Gracyanne, por outro lado, segue firme em sua opinião, Aline precisa lidar com as críticas dentro e fora da casa.

Com os ânimos exaltados, a casa se divide cada vez mais. As escolhas feitas nos próximos dias podem definir os rumos do jogo e com certeza influenciarão na formação do próximo paredão da casa mais vigiada do Brasil.