BBB25: Camilla chama Mateus e Vitória de burros

A dinâmica do Sincerão pegou fogo na noite de ontem e deixou a casa do BBB 25 em clima de guerra. As discussões que começaram ao vivo se estenderam pela madrugada, gerando tensão entre os participantes. O principal embate aconteceu entre as irmãs Camilla e Thamiris e a dupla Mateus e Vitória Strada.

Camilla não economizou palavras e detonou a postura de Mateus e Vitória, chamando os dois de burros. Para ela, a dupla tomou decisões equivocadas durante a dinâmica e acabou se queimando com vários participantes. A sister não poupou críticas e expôs sua indignação.

“Será que você não conseguiu entender que mais um quarto agora vota na gente porque vocês estão fazendo sempre merda?” disparou Camilla para Mateus. Ela apontou que o jogo dos dois está baseado apenas em estratégias individuais, sem pensar no impacto coletivo.

A discussão girou em torno de escolhas feitas na votação, que segundo Camilla, foram motivadas por birra e não por estratégia. Ela relembrou que Gracyanne já havia votado em Guilherme com lágrimas nos olhos, tornando desnecessário um novo confronto com outros jogadores.

Com o clima pesado na casa, o atrito pode influenciar nos próximos paredões. O racha entre os aliados indica que o jogo está pegando fogo cada vez mais. E hoje ainda tem eliminação, indicando que a casa pode dar mais uma estremecida.