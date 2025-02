Globo convoca ex-brothers para o BBB25 e web reage: "fiasco"

Flopou! A 25ª edição do BBB está deixando a desejar tanto na audiência quanto no elenco que evita a todo custo se posicionar. Para tentar conter o derradeiro, à convite da produção, Arthur Aguiar, Babu Santana e Fernanda Bande foram convocados para uma participação especial no Sincerão, na última segunda-feira (17).

Apesar de terem marcado as edições anteriores, a performance do trio desagradou o público. Arthur Aguiar, Fernanda Bande e Babu Santana receberam uma enxurrada de críticas dos internautas, que apontaram que os ex-BBBs "arregaram para Gracyanne Barbosa".

Arthur Aguiar se defende de críticas

Nas redes sociais, Arthur se defendeu: "Gente, pelo amor de Deus, de onde vocês tiraram que a gente arregou pra Gracyanne? Não faz o menor sentido isso. Primeiro que não tenho rabo preso nenhum com ela, segundo que nem torcendo pra ela eu tô", afirmou.

O ator, então, acrescentou: "Terceiro que nunca agreguei pra ninguém, não ia ser pra ela que eu ia arregar. Pra quem não entendeu a dinâmica, eu vou explicar. Nós não estávamos ali pra dizer quem tava certo ou errado, se estavam falando a verdade ou não. Nós estávamos ali pra dizer se a pessoa ia pipocar na hora de chamar a pessoa, mas placas que iria colocar, nos argumentos que iria usar para justificar aquelas placas e na maneira que iria falar isso. Era esse o nosso papel."

Arthur completou: "E, a meu ver, ela teve coragem de chamar a Gracyanne, mas além de escolher as placas erradas, ela teve dedos pra falar o que queria. Não foi pra cima igual ela foi pra cima do João Gabriel por exemplo. Então, a meu ver, ela pipocou. Não se posicionou de maneira clara, objetiva e direta. Ficou cheia de dedos. E é isso! Vocês podem não concordar. Agora, dizer que pipoquei pra Gracyanne não tem cabimento nenhum."