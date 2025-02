Cenário da novela 'Dona de Mim' pega fogo nos Estúdios Globo

Um incêndio atingiu parte da cidade cenográfica dos Estúdios Globo, na tarde desta terça-feira (18). De acordo com as primeiras informações, o cenário da novela "Dona de Mim" pegou fogo. As chamas estão sendo combatidas pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

Segundo o canal, por não haver gravação no local, não há feridos. "O fogo está sendo combatido pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com o apoio da Brigada da Globo, um incêndio na cidade cenográfica de Dona de Mim, próxima novela das sete da TV Globo, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro", disse a assessoria da TV Globo ao jornal Extra.

Até o momento, a emissora ainda não divulgou um comunicado oficial detalhado sobre as causas do incêndio. Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) atualizou o número de agentes atuando no local.

"O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi acionado, na tarde desta terça-feira (18.02), para um princípio de incêndio na Estrada dos Bandeirantes, 6.700, em Curicica. Neste momento, cerca de 40 militares de 7 unidades estão atuando na ocorrência, com apoio de 13 viaturas e de drones da corporação com câmera térmica", escreveu.

Telenovela está prevista para estrear em abril

A telenovela "Dona de Mim" está prevista para ser transmitida a partir do dia 28 de abril de 2025 no horário das 7. A atração substituirá o sucesso de "Volta por Cima", sendo a 102ª "novela das sete" da emissora.

A trama produzida pela autora Rosane Svartman conta com grandes talentos da dramaturgia brasileira como: Clara Moneke, Tony Ramos, Suely Franco, Marcello Novaes, Marcos Pasquim, Rafa Vitti, Giovanna Lancellotti, L7nnon, entre outros talentos, além do diretor artístico Allan Fiterman e de suas equipes, estiveram presentes.