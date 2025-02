Sem oportunidades na TV, Regina Duarte ganha a vida com outro talento

Regina Duarte, longe das novelas desde 2017, quando atuou em “Tempo de Amar”, agora se dedica a uma nova paixão: as artes plásticas. A atriz, que construiu uma trajetória marcante na TV, decidiu explorar seu lado artístico nos últimos dois anos, investindo em pintura e outras expressões visuais.

A artista vende suas obras através do site "Regina das Artes", onde disponibiliza pinturas a óleo que podem custar até R$ 25 mil. Além das telas, Regina também comercializa acessórios como ecobags e outros itens personalizados, ampliando seu alcance no mercado artístico.

Famosa por novelas icônicas como “Roque Santeiro” (1985), “Vale Tudo” (1988) e “Páginas da Vida” (2006), Regina Duarte diversificou sua produção. No site, ela oferece impressões de suas obras em dois formatos distintos: Fine Art Canvas e Fine Art Papel Algodão, garantindo qualidade e sofisticação.

Um texto no próprio site revela que sua primeira experiência com pintura a óleo foi em 1947, quando reproduziu uma cópia ampliada de uma foto de família. Desde então, a atriz manteve o interesse pela arte, embora tenha oficializado essa nova fase com a criação do site apenas recentemente.

A dedicação às Artes Plásticas/Botânicas começou em 2023, quando Regina decidiu aprofundar seu conhecimento na área. O trabalho da atriz mistura referências clássicas com inspirações pessoais, refletindo sua trajetória e emoções em cada peça.

Embora tenha deixado a dramaturgia de lado, Regina Duarte segue conectada ao público por meio da arte. Seu site funciona como uma vitrine de sua criatividade, permitindo que admiradores adquiram suas obras e acompanhem essa nova fase de sua carreira.