Sensitiva faz previsão para as rainhas de bateria do carnaval de 2025

Com a chegada do Carnaval, as rainhas de bateria já estão no centro das atenções. A vidente e terapeuta holística Michele Souza, conhecida por suas previsões impactantes, revelou o que 2024 reserva para algumas das estrelas do samba em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Paolla Oliveira

O ano promete mudanças profissionais e novos desafios na Globo, mas seu próximo papel pode não ter o sucesso esperado. O nome da atriz estará envolvido em muitas especulações e fofocas, e sua saída do posto de rainha de bateria da Grande Rio parece certa. Paolla enfrentará algumas provações ao longo do ano e precisa ter cautela com acidentes de trânsito. Apesar da forte proteção espiritual, há indícios de desafios no relacionamento com Diogo Nogueira, que pode atravessar uma fase de crise.

Viviane Araújo

Viviane continuará brilhando no Salgueiro, mas pode cogitar deixar o posto em 2025. O ano reserva momentos de sorte, mas também desafios, incluindo a perda de um homem importante para ela. Há uma grande possibilidade de uma nova gravidez, mesmo perto dos 50 anos. No amor, o relacionamento enfrentará obstáculos e decepções. Profissionalmente, Viviane pode ganhar novos projetos na TV e continuar atuando na Globo. Na saúde, atenção redobrada ao coração, estômago e fígado, além do risco de problemas financeiros.

Sabrina Sato

2024 será um ano de crescimento profissional e muito sucesso. A Vila Isabel deve se destacar, e Sabrina pode ser uma das rainhas de bateria mais elogiadas. No entanto, há alertas de saúde, especialmente relacionados à cabeça e questões emocionais, com possibilidade de cirurgia. Em 2025, sua filha exigirá mais cuidados médicos. A apresentadora também pode assumir um novo programa na Globo e enfrentar questões judiciais ligadas a um contrato. Uma nova gravidez só aparece como possibilidade para 2026. No amor, tudo segue estável.

Juju Salimeni

Embora faça sucesso como rainha de bateria em São Paulo, 2024 pode não ser um ano de grande prosperidade. Haverá conquistas e mudanças, mas também ilusões e desafios. Existe uma chance de receber propostas de trabalho no SBT ou em outra emissora, além de boas parcerias profissionais. A modelo pode cogitar a maternidade. No entanto, precisará redobrar a atenção com segurança em sua residência e com viagens de avião. Na saúde, cuidados com o coração são essenciais. Além disso, o ano pode trazer perdas familiares e algumas decepções pessoais.

Erika Januza

O ano será marcado por altos e baixos. Na Viradouro, Erika pode não ter o destaque que espera, já que a escola passará por desafios. Na vida amorosa, pode enfrentar términos e desilusões, mas novos caminhos surgirão. Profissionalmente, há boas perspectivas para um papel de destaque na TV. Viagens a trabalho serão frequentes. Na saúde, atenção com problemas respiratórios, digestivos e hepáticos. O período também pode trazer conflitos familiares e riscos financeiros, incluindo golpes e traições. Além disso, uma perda importante pode impactá-la emocionalmente.