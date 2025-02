Babá brasileira ensina português ao filho de Kloe Kardashian

Um vídeo da babá brasileira da influenciadora Khloé Kardashian viralizou nas redes sociais recentemente e encantou o coraçãozinho dos internautas com muita fofura. Além de ser fofo, também é super inusitado.

O registro é uma série de outros fragmentos juntos em um compilado, nele a babá, que se chama Andreza Cooper, ensina o filho de Khloé, Tatum Thompson, de 2 anos, palavras em português. E o mais fofo: ele repetindo todas elas e dando um show.

Em partes, ela pede para que a criança conte em português: "agora conte em português", diz ela, e o menino logo começa a contar até seis. "Um, dois, três, quatro, cinco e seis", diz o garotinho sem errar nada.

Ainda no registro, que se trata de um compilado de momentos do pequenino, ele aparece também dizendo partes do corpo humano na nossa língua, como boca. Além disso, ele também já diz frases inteiras em português, ah, sem contar dos animais.

Na internet, choveram comentários sobre o vídeo: "Arrasou, criança bilíngue e ainda sabendo uma língua super difícil e popular. Vai se destacar na escola", comentou uma seguidora. "E parece que a babá é super querida e se dão muito bem", completou outra.