Bruna Marquezine e João Guilherme terminam relacionamento e fãs lamentam

Chegou ao fim o relacionamento entre Bruna Marquezine e João Guilherme. A triste notícia foi confirmada através da assessoria de ambos os artistas. De acordo com o comunicado, o ex-casal terminou o namoro de forma amigável.

“Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro”, disseram as equipes dos famosos ao portal "HugoGloss".

Ainda no comunicado, Bruna e João pediram discrição e respeito com o momento. “Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento.” Vale ressaltar que Marquezine e João estavam juntos desde agosto do ano passado.

No último final de semana, em comemoração aos 23 anos de João Guilherme, a protagonista do filme "Besouro Azul" celebrou o dia junto à sua família do ator. Apesar das polêmicas envolvendo a viagem na fazenda Talismã, do sertanejo Leonardo, Bruna e João aparentavam estar apaixonados e vivendo a melhor fase do casal.

Nas redes sociais, os fãs lamentaram o término. "Depois que ela foi para a fazenda Talismã, as coisas desandaram", pontuou um usuário. "Eles formavam um casal tão bonito. Que triste", disse outro. "Como assim? Eu imaginava eles construindo uma família igual a Virginia e o Zé", comentou mais um.