Isabelle Drummond expõe cartas do primo e poeta Carlos Drummond de Andrade

Isabelle Drummond surpreendeu os fãs ao compartilhar algumas relíquias de Carlos Drummond de Andrade. A atriz revelou a conexão familiar com o poeta, mostrando registros históricos que pertencem à sua família. O post chamou atenção e gerou curiosidade sobre a relação entre os dois.

Isabelle e Carlos Drummond de Andrade são primos distantes por parte de pai. Sua avó, inclusive, trocava cartas com o poeta, mantendo uma relação próxima através da escrita. A descoberta emocionou a atriz, que fez questão de dividir o momento com seus seguidores.

“Cartas da família Drummond”, escreveu Isabelle ao publicar as imagens no Instagram. A publicação recebeu muitos comentários de fãs impressionados com o vínculo literário da artista. A relação entre os Drummond despertou admiração e curiosidade do público.

A atriz é conhecida por seus papéis marcantes na TV brasileira. Em "Cheias de Charme", conquistou o público como Cida, a empregada que virou cantora. Antes disso, marcou uma geração ao interpretar Emília em uma das versões do "Sítio do Pica-Pau Amarelo".

Sempre discreta sobre sua vida pessoal, Isabelle raramente compartilha detalhes íntimos. No entanto, a revelação sobre sua ligação com Carlos Drummond de Andrade mostrou um lado mais pessoal e histórico da atriz.