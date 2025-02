Lady Gaga se pronuncia pela primeira vez sobre vinda ao Brasil

Ela vem aí! Lady Gaga confirmou a sua vinda ao Brasil ainda este ano. Nas redes sociais, a norte-americana celebrou a novidade com os fãs. Por meio de uma publicação, a artista ainda relembrou quando precisou cancelar um show no país há cerca de oito anos para cuidar da saúde.

"É uma grande honra ser convidada para cantar para o Rio — durante toda a minha carreira, os fãs no Brasil têm sido parte da força vital dos pequenos monstros. Eu estava morrendo de vontade de ir me apresentar para vocês há anos e fiquei de coração partido quando tive que cancelar anos atrás porque estava hospitalizado", escreveu a famosa.

E seguiu com as declarações: "Sua compreensão de que eu precisava daquele tempo para me curar significou o mundo para mim. Agora estou voltando e me sinto melhor do que nunca e estou trabalhando muito para garantir que este show seja algo que vocês nunca vão esquecer. Preparem-se para o MAYHEM na praia", concluiu.

De acordo com o Agência Brasil, já tem data marcada para o mega evento ser realizado em terras brasileiras. O show, que será gratuito, está previsto para acontecer no próximo dia 3 de maio, na praia de Copacabana.

Ainda segundo o projeto "Todo Mundo no Rio", grandes nomes da indústria musical nacional e internacional deverão se apresentar na cidade maravilhosa até 2028. Vale lembrar que a presença de Madonna atraiu cerca de 2,5 milhões de populares, beneficiando a economia do Estado.