Sabrina Sato se pronuncia sobre perda de seu bebê com Nicolas Prattes

Sabrina Sato fala pela primeira vez sobre perda do bebê - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)

Sabrina Sato abriu o coração ao falar pela primeira vez sobre a perda de seu bebê com o ator Nicolas Prattes. O relato emocionante foi exibido na noite de ontem em seu reality show, Carnaval da Sabrina, que acompanha sua rotina durante a folia. A apresentadora revelou como enfrentou esse momento delicado e o impacto que teve em sua preparação para o Carnaval.

Ela contou que sofreu um aborto espontâneo em novembro do ano passado e precisou se afastar temporariamente dos compromissos. "Com tudo que aconteceu ano passado, eu acabei recebendo alta médica para voltar para o Carnaval quase perto do Natal", disse. Por conta disso, perdeu ensaios importantes e teve que reorganizar sua agenda.

Além do impacto profissional, Sabrina revelou que esse episódio transformou sua vida de forma profunda. "Eu não sou a mesma do Carnaval passado. Eu sou outra mulher", afirmou. A apresentadora ainda destacou que a festa teve um papel fundamental em seu processo de recuperação emocional. "É quase uma filosofia de vida, uma cura. O Carnaval cura", concluiu.

Outro desafio enfrentado por Sabrina foi a adaptação de suas fantasias para os desfiles. Como suas roupas haviam sido planejadas para uma mulher grávida, ela precisou refazer tudo às pressas. Apesar das dificuldades, ela seguiu firme com seu compromisso de brilhar na avenida.

Vale lembrar que Sabrina é musa de duas grandes escolas de samba: Gaviões da Fiel, em São Paulo, e Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Mesmo após um período turbulento, ela mostrou resiliência e promete dar um verdadeiro espetáculo na Sapucaí e no Anhembi.