BBB25: Thamiris expõe intervenção da produção após ida ao confessionário

Thamiris revela intervenção da produção no BBB25 - (crédito: Reprodução: Globoplay)

Thamiris e Gracyanne tiveram uma conversa sobre a produção do reality show. A sister revelou que foi chamada ao Confessionário mais cedo para falar sobre a Prova do Líder. O assunto despertou a curiosidade de Gracyanne, que quis saber mais detalhes.

"Hoje me perguntaram 'qual sua expectativa, visto que você bateu na trave da última?' e eu 'passou da hora'", contou Thamiris. A declaração mostrou que a sister está determinada a conquistar a liderança. A conversa chamou a atenção de Gracyanne.

"Ah, por isso que te chamaram lá?", questionou Gracyanne, intrigada com a situação. A participante percebeu que a amiga poderia estar no radar da produção para algo importante. O papo trouxe especulações sobre os rumos do jogo.

Thamiris confirmou que o motivo da chamada foi justamente esse. "Isso, por isso eu falei 'passou da hora'", respondeu a sister. A interação entre as duas levantou expectativas sobre o desempenho de Thamiris na próxima prova.

A conversa gerou repercussão entre os confinados e também entre os fãs do programa. Fica o questionamento se na próxima prova, Thamiris conseguirá, finalmente, se tornar líder, já que dessa vez passou por perto.