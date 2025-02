Bil Araújo diz que fama subiu à cabeça de Juliette

Bil Araújo causou polêmica ao comentar sobre Juliette em entrevista a Rodrigo Mussi. Durante uma brincadeira no programa Mussi de Climão, ele disse que colocaria a ex-colega de confinamento na Xepa. "Vai para Xepa. [Tem] Síndrome da celebridade. Mudou muito aqui fora", afirmou.

A declaração veio quando Mussi perguntou se Bil achava que a fama subiu à cabeça da cantora. O modelo confirmou que sim e disse que essa mudança faz parte do caminho que Juliette escolheu. "Subiu. Mas faz parte, né, é o jeito que ela queria seguir, que ela queria se posicionar", explicou.

Bil também comparou suas atitudes pós-BBB com as da ex-sister. "É porque, assim, hoje eu sou figura pública, mas, Rodrigão, eu sou que nem você. Eu ando de chinelão, eu vou à padaria comer pão com ovo...", contou, reforçando que mantém um estilo de vida simples.

Apesar da crítica, Bil disse que entende que nem todos os colegas do reality precisam manter amizade fora da casa. "Hoje eu sou amigo de muita gente, mas não quer dizer que ela tem que ter minha amizade, ser amiga minha", declarou.

A fala repercutiu entre os fãs dos ex-BBBs, dividindo opiniões. Enquanto alguns concordaram com Bil, outros defenderam Juliette, ressaltando que as mudanças são naturais com o tempo quanto mais a fama aumenta.