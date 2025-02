Verdadeiro motivo da ida de Whindersson à clínica psiquiátrica é exposto

Whindersson Nunes, que luta contra a depressão, virou assunto nacional depois de tomar a decisão de se internar em uma clínica psiquiátrica em São Paulo, na última semana. Apesar de milionário, a conta bancária do humorista não foi suficiente para comprar a sua saúde mental.

Por meio de uma publicação, Hidelbrando Sousa, pai do famoso, revelou detalhes do que o filho tem vivido. "Whindersson decidiu por conta própria se internar numa clínica para se cuidar, tratar a mente. Isso me deixa feliz e orgulhoso da sua atitude. Sei que sairá bem e inspirado para voltar aos palcos", disse.

Ele ainda dividiu com os fãs uma homenagem ao filho. "Parabéns pela atitude, filho. Já cuidou de muita gente, agora é hora de cuidar de você. Sua mente precisa estar bem para criar novas ideias... seus velhos estarão sempre aqui para te abraçar e desejar tudo de bom. Que papai do céu te abençoe!", escreveu.

Por meio de nota, a assessoria de Whindersson Nunes se pronunciou. "O humorista se internou, por decisão própria e com o devido acompanhamento médico, em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo, na última semana. O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar"

"Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama. Agradecemos a compreensão de todos e ressaltamos que a privacidade e o respeito são fundamentais neste momento"