BBB25: Líder João Pedro escolhe alvo para indicar ao Paredão

O líder da semana decidiu, na tarde desta sexta-feira (21), quem indicar para cair direto no Paredão. Enquanto acontecia um desentendimento na cozinha por causa de comida, João Pedro comentou sobre indicar Aline para a berlinda. “Porque querendo ou não, de um jeito, ela magoou eu também.”

Além da policial, o líder João Pedro cogitou colocar Thamiris ou Camilla na mira. “Tô pensando assim, se eu coloco a Dany, o Diego, Aline, a Vitória e mais uma de vocês duas (Thamiris ou Camilla) porque de lá eu tenho troca também.”

Momentos depois, o gêmeo começou os ensaios para o seu discurso. ”Vou colocar, Tadeu, o Diego e a Dani porque a gente não tem troca aqui (...) Vou colocar a Vitória, porque não gostei da atitude dela na dinâmica de formação de Paredão no domingo passado. Eu acho que aqui dentro do jogo a gente tem os aliados, então a gente tem que proteger eles (...)", iniciou.

"Gracyanne é por falta de... Tipo assim, troco mais com as meninas que com a Gracy, né? (...) E a Aline teve um embate com meu irmão. Não foi comigo direto, né? Mas foi com meu irmão, e meu irmão é minha maior prioridade aqui”, disparou o sertanejo.

Nas redes sociais, os usuários opinaram sobre a decisão do participante. "Mas ele não ia colocar as irmãs?", indagou um. "Ninguém aguenta mais o Tunico e Tinoco", comentou outro. "Thamiris fez a cabeça dele mesmo para não coloca-las no alvo", escreveu mais um.