BBB25: Camila detona dona Vilma: "muito arrogante"

É fogo no parquinho! O almoço da Xepa rendeu um bate-boca daqueles na cozinha da casa mais vigiada do Brasil. A treta entre Camilla, dona Vilma e Diogo Almeida foi sobre o preparo do frango. A escolha do tempero foi questionada pela sister que aconselhou a fazer a sua parte separada dos demais.

Dona Vilma, no entanto, não concordou com a sister e explicou que não daria para preparar o frango separado para a trancista. “Mas não tem como fazer uma parte temperada e outra não, cara! Vai fazer junto", decidiu a mãe de Diogo Almeida.

Na ocasião, Camilla rebateu dona Vilma e sugeriu que não tivesse laranja no tempero do frango. Para a trancista, não haveria problema em separar o alimento para que ela mesma pudesse temperar da forma que quisesse, ou seja, sem a laranja.

Por fim, a sister criticou a mãe de Diogo e, como de costume, reclamou da dupla de mãe e filho. "Dona Vilma eu não aguento. Dona Vilma é muito ruim de onda, muito ruim de onda. [...] Eu acho ela muito arrogante. Vai tomar no c*, cara. Muito arrogante. Pra convívio eu acho ela uó!", disparou.

Vale lembrar que na Xepa da semana estão os participantes: Vitória Strada, Eva, Diogo Almeida, Vilma, Aline , Vinícius, Camilla, Thamiris, Gracyanne Barbosa, Guilherme, Diego e Daniele Hypolito.