Grávida de Taubaté diz que conversava com demônios de seita

Maria Verônica Aparecida César Santos, famosa como a “Grávida de Taubaté”, quebrou o silêncio após 13 anos sobre o caso que virou notícia em todo o país em 2012. Neste domingo (23), em uma entrevista a Celso Portiolli, ela recordou o ocorrido e relatou as transformações em sua vida após a controvérsia.

Como já havia revelado anteriormente através de suas redes sociais, a pedagoga disse que já participou de seitas satânicas na época da farsa e, na entrevista, acrescentou que os rituais a levaram a ter uma "gravidez psicológica". "A barriga até cresceu", disse ela ao apresentador.

Ela também detalhou seu relacionamento com a família, comentou que veio de uma extremamente católica e que não aceitou bem a sua relação com o atual esposo pois ele já tinha dois filhos e era recém divorciado. “Quando meu pai soube do meu namoro, fez algumas coisas que eu não aceitava, mas que eram de um bom cristão", disse.

Posteriormente, acolhida pela família do esposo, ela comentou que começou a frequentar um grupo a que nomeou na entrevista apenas de seita, por questões de segurança. "Eu digo seita, que é um conjunto de pessoas que vive uma coisa, abrange tudo", disse.

Ela também citou que já havia conversando com o próprio demônio e deu mais detalhes do ritual que fez para engravidar. “Era o próprio demônio, e eu me sentia bem. Eu conversava com ele. Muitas vezes eram de baixo calão. Eles têm imagens como os católicos, mas não ficam visíveis. Você nunca vai imaginar quem participa disso", comentou.

Sobre o ritual, ela detalhou: "Foi na sexta-feira santa de 2011, nós escrevemos todos os nossos pedidos e entregamos para um homem, que era o próprio demônio, realizar. Ele molhou em um líquido e engoliu tudo. Disse que ia atender ao meu apelo", disse.