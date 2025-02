BBB25: Camila levanta racismo em discussão calorosa com Vitória Strada

A formação do último paredão no BBB25, que ocorreu na última noite de domingo (23), deixou o clima tenso entre Vitória Strada e Camilla. E no fim das contas, as duas romperam de vez a relação dentro do jogo.

A discussão acalorada começou depois que a atriz foi questionar a indicação nela do atual líder João Pedro, ao paredão. Camilla abraçou a atriz, porém foi questionada por Guilherme, na frente de todos, sobre ter dito que votaria em Vitória.

Vitória, então, revelou que se sentiu deixada de lado e excluída pelas irmãs ao longo da semana que passou, enquanto Camilla e Thamiris alegaram que ela própria se afastou e garantiram que sua atitude com ela nunca mudou.

Em dado momento, no ápice da discussão, Camilla insinuou racismo por parte de Vitória: "A cena que você fez no quarto comigo, me colocou como preta agressiva", disparou Camilla. "Eu não fiz isso", respondeu a atriz imediatamente.

Camilla deixou a conversa, enquanto Vitória seguiu para o quarto na tentativa de se acalmar. No entanto, Thamires foi atrás dela para apoiar a irmã, reacendendo a discussão no mesmo ponto. Ao notar que um acordo não seria possível, a atriz saiu novamente do local, acompanhada por Diego Hypólito, que lhe ofereceu apoio.