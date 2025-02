BBB25: Thamiris insinua que Vitória planejou briga para virar o jogo

A tensão entre Vitória e Camilla segue intensa no BBB25. Thamiris insinuou que a briga entre as duas na sala foi planejada por Vitória para mudar o rumo do jogo. “Se a Vitória queria muito conversar com você, poderia ter segurado e ido pro quarto”, disse Thamiris. Para ela, a discussão na frente de todos foi estratégica.

Camilla ficou surpresa ao saber que Guilherme comentou sobre o fato das irmãs terem cogitado votar em Vitória. “O Gui falou?”, questionou. Thamiris reforçou seu ponto de vista: “Vi a cara da Vitória olhando pra você na hora… Se ela quisesse resolver, teria ido pro quarto.” O comentário levantou dúvidas sobre as intenções da atriz no jogo.

Além disso, Camilla deixou claro que nunca achou Vitória humilde. “É como falei pra Aline, aqui a gente não tem tempo pra ficar dando chances pras pessoas.” A sister revelou que essa percepção vem desde a primeira semana do reality, porém nos primeiros dias a considerava uma "aliada".

Thamiris quis entender melhor o motivo da opinião da irmã sobre a atriz. “Não acha ela humilde por quê?”, perguntou. Camilla explicou que percebe uma mudança na postura da atual rival quando ela está em um momento positivo dentro do jogo.

“Acho que quando ela tá muito feliz, ignora totalmente os demais”, afirmou Camilla. Gracyanne concordou, dizendo que viu a sister tentar se aproximar. As declarações reforçam a desconfiança dentro da casa e o clima pós formação de paredão permanece pesado.