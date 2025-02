BBB25: Primeira parcial do 6° paredão indica eliminação chocante,

Mais um paredão formado no BBB25! Dessa vez foi com muita emoção e reviravoltas. O ator Diogo Almeida, sua mãe Vilma Nascimento e a atriz Vitória Strada disputam a preferência do público no programa

Anteriormente, Diogo havia atendido ao big fone e acabou indicando Thamiris ao paredão, porém Camilla arrebatou o poder coringa, salvou a irmã e colocou dona Vilma. O líder João Pedro indicou Vitória diretamente e a casa escolheu Camilla, que se salvou no bate e volta.

Mas o que dizem as parciais? A primeira parcial indica uma eliminação surpreendente. Com 45,7% dos votos, Vitória Strada seria a eliminada da vez, enquanto Diogo Almeida segue com 35,8% e Vilma com 18,5% dos votos.

Apesar da atriz estar na frente com um pouco de folga em relação a Diogo, os números do ator não o tiram do risco, tendo chance de reviravolta aos 45 do segundo tempo, como já ocorreu inúmeras vezes no programa.

Na internet, fãs da atriz fazem vários mutirões para salvá-la. Porém, é importante lembrar que a votação tem que ser feita através do Gshow, e não nas enquetes. O voto só sera contabilizado no site oficial do BBB25.