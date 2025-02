Hariany comenta término após Matheus Vargas levar chupão de amiga

Hariany se pronuncia após vídeos do ex viralizarem - (crédito: Reprodução Instagram)

O fim do relacionamento entre Hariany e Matheus Vargas ganhou novos desdobramentos, nesta segunda-feira (24). Após viralizar na web vídeos do filho de Leonardo recebendo um chupão no pé, a ex-BBB decidiu se pronunciar mais uma vez. Ela veio a público, no final de semana, para revelar que se separou do rapaz.

Hariany, no entanto, foi pega de surpresa ao receber registro do ex-namorado curtindo um date com "amigas" antes mesmo do término entre eles. "Hoje venho até vocês para esclarecer o meu término depois de tamanha exposição, com o intuito único de deixar meus fãs tranquilos", iniciou ela.

Em seguida, Hariany disse o que pensa a respeito dos vídeos que vazaram. "E, para ser bem franca, essa situação não me define e nem me derruba! Estou aqui para deixar claro: eu sou uma mulher forte que não espero nada de homens para validar meu valor ou minha felicidade. Minha trajetória é guiada por mim mesma, nada muda", disse.

E seguiu com frases para inspirar mulheres que passam pelo mesmo tipo de relação. "Estou aqui para tentar inspirar vocês a nunca aceitar menos do que merecem. Nós somos donas do nosso próprio destino e podemos construir coisas que nos façam felizes, sem depender de ninguém!", pontuou.

Por fim, Hariany afirmou que recomeçar será sempre necessário. "Como sempre, estou focada em mim, nos meus projetos e nas coisas que realmente me fazem feliz. A vida é sempre feita de novas oportunidades e o poder que temos de recomeçar sempre que necessário! Com amor e alívio, Hari", escreveu.