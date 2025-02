BBB25: Diogo reflete sobre jogo de Camilla e Thamiris: ‘Passar por cima’

O bate-boca entre Camilla e Vitória Strada deixou a casa reflexiva nesta segunda-feira (24). Enquanto conversava com a mãe, dona Vilma, e João Gabriel, o ator opinou sobre os próximos passos das irmãs: Camilla e Thamiris. Segundo ele, as sisters não se preocupam em afetar seja quem for para ganhar o jogo.

"Eu sinto que elas [Camilla e Thamiris] vão passar por cima de qualquer um, independente das circunstâncias. É claro que a gente está aqui querendo ganhar, todo mundo tá querendo ganhar. Mas tem um cuidado que a gente tem, em não machucar, que faz parte do ser humano, das relações...", disse.

E seguiu com as declarações. "Não estou dizendo que eu vou me colocar no Paredão para não colocar você, não estou dizendo isso. Mas é aquela coisa de descartar muito fácil, igual descartaram a Vitória. Passam por cima de qualquer pessoa", avaliou o artista.

Na ocasião, João Gabriel disse que seu irmão, João Pedro, que foi líder na última semana, pontuou que o gêmeo deveria ter votado em Camilla para enfrentar a berlinda. Ela ainda revelou que a dupla não joga mais com as trancistas.

Vale ressaltar que Diogo está no Paredão desta semana, ele, a mãe e Vitória Strada correm o risco de sair na próxima terça-feira (25) com a votação popular. Vale ressaltar que o ator e as irmãs já protagonizaram momentos de tensão no decorrer do programa.