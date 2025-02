Vaza áudio de Juliette sobre Vitória Strada e web reage

Guerra de gigantes! Vitória Strada, que está mais uma vez enfrentando o Paredão da semana, recebeu a torcida de Juliette nesta segunda-feira (24). Vazou na web, a cantora, que venceu o BBB 21, convocando os fãs para votarem a favor da permanência da atriz no programa.

Em seu perfil da rede X, Juliette escreveu: "Cactos, sei que estamos na farra, mas mamãe tem um pedido: Vitória Strada não pode sair agora! Bora?", disse a ex-BBB. Por meio de áudio, Juliette também declarou o seu apoio à famosa.

"Nesse Paredão, Vitória tem que ficar. E aí neutraliza o que está acontecendo com ela em relação às meninas. Porque não tem nada a ver com isso, tem a ver com o jogo mesmo", disse a famosa por meio de áudio. A web, no entanto, criticou a artista por ter entrado no programa como "Pipoca" e prestar todo o seu apoio aos "Camarotes".

"Gente, cada caso é um caso, Juliette se posicionou, jogou. Vitória não! Fora vitória", opinou um usuário. "Eu prefiro tirar dona Vilma", pontuou outro. "Fui cacto, mas agora sou fora Vitória", comentou mais um. "A vitória não pode sair agora. O que está acontecendo dentro da casa com ela não é legal. Se ela sair com essa imagem as irmãs vão achar que estão com a razão", disse outro.

Quem também recebeu torcida de famosos foi Diogo Almeida. O ator recebeu o apoio de Juliana Alves. A artista, no entanto, não puxou a torcida contra. Nas redes sociais, ela expressou a sua admiração pelo artista.