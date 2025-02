BBB25: Enquete aponta eliminação com rejeição no 6º Paredão

O 6º Paredão está com a votação a todo vapor. Os emparedados da semana são: Diogo Almeida, dona Vilma e Vitória Strada. O programa, no último domingo (23), começou com a imunização do Anjo. Guilherme, concedeu à sogra, Joselma, a oportunidade de permanecer mais uma semana no reality.

Em seguida, Camilla aproveitou o poder "Curinga" para salvar Thamiris e colocar a mãe do ator, dona Vilma, no lugar da irmã. Para quem não acompanhou, a trancista havia sido indicada ao Paredão por Diogo, que atendeu ao Big Fone e como consequência também foi emparedado.

Já a indicação do líder, João Pedro, o gêmeo foi certeiro e mandou Vitória Strada direto para a berlinda. “Vitória já esperava eu acho, que eu ia botar ela. Eu vejo o jogo dela e não concordo. […] Só que a Vitória nem sequer agradeceu o Diogo, deu uma torta na cara dele. Ingratidão. […] Acho que a Vitória não é uma jogadora de opinião, Maria vai com as outras. […] Poderia ter colocado a Thamiris (no paredão) […] Não concordo com o jogo dela, é isso e acabou, Vitória", disse.

Pela casa, Camilla foi a mais votada. Com sete votos, a trancista competiu na prova do Bate-Volta com dona Vilma e Diogo Almeida. A dinâmica contou com boa memória e Camilla foi a primeira a completar os cinco corações da atividade.

Votação liberada, de acordo com a enquete UOL atualizada, Vilma é a participante mais votada até o momento, com 48,2% dos votos. Em segundo lugar vem Vitória Strada, com 34,15% dos votos. E menos votado está Diogo Almeida, com 17,66% dos votos.