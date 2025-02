José Loreto quebra silêncio sobre romance com Alane Dias

Quebrou o silêncio! O ator José Loreto segue feliz e contente em seu novo romance com a ex-BBB Alane Dias. Os pombinhos começaram a ser fotografados juntos no início do ano, desde idas ao teatro, até flagras deles dançando coladinhos em festa.

Em entrevista à Quem, o ator afirmou que a musa da Grande Rio é uma mulher incrível, porém, ainda é apenas uma boa amiga. Uma amizade colorida, será? Descobriremos nos próximos episódios dessa novela que dura meses.

O ator deixou claro que está sim, conhecendo Alane melhor, mas também disse que a relação ainda é de muita amizade entre ambos os lados. Ele também aproveitou para falar um pouco sobre a mídia em cima dos dois.

"A mídia deixa as coisas mais ansiosas. Dá uma ansiedade para algumas coisas, acelera uns processos. Estamos vivendo, nos conhecendo. Alane é uma mulher incrível, minha amiga", disse ele durante a entrevista.

Na internet, os seguidores comentaram: "É muito nítido quando um cara não quer nada e só enrola", comentou uma internauta. "Ah, pronto! O Don Juan de Taubaté", completou outra seguidora. "Ele é meio esquisito", finalizou outra.