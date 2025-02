BBB25: Camila desabafa após ser taxada de agressiva

Após sincerão intenso no BBB25, Camilla desabafou sobre ser vista como agressiva. A participante expressou sua frustração ao conversar com Eva, afirmando que não quer ser colocada em um lugar que não corresponde à sua personalidade. “Às vezes eu erro no jeito de falar, mas a minha intenção não é”, disse, emocionada. Ela ainda mencionou seu conflito com Diogo e como prefere receber um voto dele a ser rotulada de maneira injusta.

Em outro momento, ao conversar com Renata, Camilla reforçou o peso da situação. “Imagina me sentir nesse lugar. Tipo assim, é um lugar que talvez vocês nem se preocupem, mas eu me preocupo, eu tenho que me preocupar”, declarou. A participante destacou como essa imagem pode prejudicá-la, evidenciando sua preocupação com a repercussão fora do reality.

Camilla também mencionou o comportamento de sua irmã dentro da casa, citando que ela tentava se aproximar de Vitória, mesmo quando percebia atitudes individualistas. “Ela não se sentir sozinha. Só que ela fazia o momento dela sozinha, tá entendendo?”, disse, sugerindo que Vitória não reconhecia o apoio que recebia.

Renata, por sua vez, questionou se a percepção de Camilla poderia estar sendo influenciada por um momento de chateação. No entanto, Camilla discordou, ressaltando que Thamiris também teve uma visão semelhante sobre a situação. Ela relembrou um episódio em que Vitória não levou em conta o estado emocional de Thamiris no dia do monstro, priorizando conversas sobre o jogo.

A participante concluiu seu desabafo reafirmando sua insatisfação com a postura de Vitória. “Aí eu levantei de novo e falei: ‘cara, a Vitória é muito egoísta.’” O desentendimento entre as sisters promete movimentar ainda mais o jogo, deixando o clima tenso dentro da casa.