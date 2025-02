BBB25: Vitória expõe bastidores da Globo e é censurada pela produção

Durante uma conversa no BBB25, Vitória revelou para Guilherme e Vinicius que enfrentou um período de desemprego após o fim da novela Salve-se Quem Puder. A atriz contou que não estava gravando nada e ficou sem trabalho por um tempo.

O papo entre os brothers era sobre os bastidores das produções de novelas. Vitória começou a compartilhar detalhes sobre como funciona o mercado para os atores após o término das gravações de cada obra.

No entanto, quando a atriz começou a expor algumas situações internas da Globo, a produção do programa rapidamente trocou a câmera, interrompendo a exibição da conversa. O corte chamou a atenção do público.

Esse tipo de censura já aconteceu outras vezes no reality algumas vezes, especialmente quando os participantes falam sobre contratos, marcas não vinculadas, bastidores e detalhes de produção da emissora.

Vale lembrar que, além de "Salve-se Quem Puder", a atriz também já participou de outras duas obras, sendo elas "Espelho da Vida", de Elizabeth Jhin, exibida em 2018, e de "Tempo de Amar", de Alcides Nogueira, que foi exibida em 2017.