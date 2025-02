BBB25: Vai virar? Parciais recentes mostram reviravolta chocante no paredão

Vai virar? Etsá chegando a hora de descobrir quem será o próximo eliminado do BBB25. As parciais não param e mudança inusitada nos resultados aponta possível reviravolta por parte de Vitória Strada, que antes continha maior porcentagem.

Após o sincerão de ontem e forte mobilização das torcidas da atriz, os mutirões e toda mobilização nas redes sociais aparentemente demonstraram efeito. A atriz agora não concentra mais o maior número de votos.

Se os resultados das parciais se concretizassem agora, Diogo seria o eliminado desse 6° paredão com simplesmente 47,6% dos votos, seguido de Vitória Strada com 34,9% e por último Dona Vilma, com 17,5%.

Vale lembrar que, ontem, Juliette Freire fez uma grande mobilização entre dua fã-base, os cactos, e pediu votos pela permanência de Vitória na casa. Elas são grandes amigas, então a campeã do BBB21 decidiu fazer sua campanha.

Os votos contabilizados são os do GSHOW, os votos das enquetes não contam para o resultado final. Então é importante votar pelo site oficial do programa se quiser eliminar algum dos participantes. Lembrando que o programa vai ao ar hoje a noite.