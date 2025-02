BBB25: Diego Hypólito revela gatilho e teme ser barrado da festa do líder

Diego demonstrou apreensão com a possibilidade de ser trancado em um quarto para montar um quebra-cabeça na dinâmica "Barrado no Baile". O brother revelou que a situação o faz lembrar de um episódio traumático de sua infância, quando era preso dentro de um caixote fechado.

Para quem não sabe, Diego já relatou momentos de tortura que sofreu durante sua trajetória na ginástica. Em seu livro, ele descreveu uma prática cruel em que atletas eram trancados em um caixote semelhante a um caixão, passando por momentos de sufocamento e humilhação.

“O caixote, então, era fechado com a tampa, e aí começava todo o terror. Enquanto alguém se sentava sobre a tampa para não deixar a gente sair, outros jogavam água e pó de magnésio lá dentro. Parecia que eu ia morrer ali dentro”, escreveu Diego ao relatar o trauma.

No confinamento, ele compartilhou seu medo com Vitória Strada. “Ai, fico me imaginando quando me prendiam no caixão”, desabafou. A atriz tentou tranquilizá-lo, afirmando que o espaço da prova seria bem maior e diferente da situação vivida por ele.

O relato de Diego gerou comoção em Vitória que, em seguida, também comentou que, em determinado momento, pensava em desistir e ir embora logo. Porém, ela o lembrou que chegou longe e que não deve desistir.