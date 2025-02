Oruam é preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro

O cantor e rapper Oruam acaba de ser preso em flagrante durante uma operação realizada pela polícia civil no Rio de Janeiro. Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) cumprem dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao artista.

Segundo informações divulgadas pela Rede Globo, ele foi preso juntamente a um traficante foragido identificado como Yuri Pereira Gonçalves, condenado por organização criminosa e tráfico de drogas no Complexo da Penha.

Na casa do rapper, forma encontradas uma pistola 9 milímetros que, segundo a polícia, seria de Yuri, armas de airsoft e jóias. A polícia também cumpriu mandado na casa da mãe dele, Márcia Neponucemo, lá foram apreendidos vários celulares.

A investigação estaria ligada ao fato de Oruam ter realizado disparos de arma de fogo em dezembro do ano passado, em um condomínio em São Paulo, Igaratá, no interior e ao fato de abrigar um foragido da lei. As imagens dos disparos viralizaram na época e o caso repercutiu, levando agentes a realizarem a operação.

Vale lembrar que, Oruam também se envolveu em uma polêmica recente, em que foi preso também por policiais civis, após ser pego por policiais militares durante uma blitz na Barra da Tijuca. Agora, Oruam foi encaminhado para a cidade da polícia.