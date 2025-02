BBB25: Vitória Strada reage ao novo visual de Aline Patriarca

Aline Patriarca resolveu dar uma repaginada no visual após a saída do amado, Diogo Almeida. A retirada das tranças do cabelo custou uma penalidade para Vinícius, amigo da policial. Enquanto cortava o adereço, o baiano danificou o microfone da sister.

A penalidade custou 500 estalecas para o jogador. Momentos depois, após terminada a retirada das tranças, Camilla finalizou o black de Aline. A sister afirmou que vai aguardar as madeixas secarem para ver como vai ficar.

Na cozinha, ao dividir o espaço com a trancista e o seu novo cabelo, Vitória Strada demonstrou estar impressionada com a beleza da policial. A atriz a elogiou: "Cara, você é muito linda. Muito linda", disse a sister.

Vitória ficará Barrada no Baile mais uma vez

Na tarde desta quarta-feira (26), João Pedro revelou que vai indicar Vitória Strada para ficar Barrada no Baile mais uma vez. Sem saber que ficará de fora da festa do Líder, a atriz disse estar empolgada com a noite de hoje.

Ainda em conversa com Patriarca, a sister contou que o cabelo já está pronto para mais tarde. No entanto, como gosta de bater o cabelo decidiu lavá-lo. ”Esse cabelo já tá pronto, mas eu gosto de dar uma batida de cabelo, entendeu? Vou lavar agora", pontuou a sister.