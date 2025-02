Maria Marçal lança 'Não Tem Como Dar Errado', primeiro single de novo DVD

Aos 15 anos, a jovem Maria Marçal deu mais um importante passo em sua carreira. Em setembro de 2024 a cantora gravou o seu primeiro DVD, reunindo milhares de fãs no Parque de Exposições, em Salvador, na Bahia. E agora ela lança a primeira música do projeto, intitulada 'Não Tem Como Dar Errado'.

A música é marcada por sua sonoridade diferenciada e envolvente, trazendo ainda em sua mensagem um refrigério para a alma e reafirma que em todas as situações o Senhor jamais desampara os seus filhos.

Com sua voz potente, Maria Marçal abre o projeto interpretando à composição de Misaías Oliveira. A canção carrega uma forte mensagem a respeito do cuidado e zelo do Senhor com todos o seu povo e todos os que confessam o seu nome.

“Deus realizou meu sonho e foi totalmente do jeitinho que sonhei lá atrás! Obrigada Deus por ter me dado forças nos piores momentos, eu sei que tudo isso era um processo. Valeu a pena! Não foi simplesmente uma gravação de DVD e sim um culto de gratidão a Deus!", comenta Maria sobre o lançamento.

O novo DVD recebeu o nome de “Cura” e conta também com outros faixas, que ainda serão lançadas. São elas: “Escudo”, “Queima”, “O Senhor é Rei” e “Amor de Pai”.

O novo lançamento de Maria Marçal já está disponível nas plataformas de música e no YouTube.