BBB25: Diego Hypólito aponta fala "prepotente" de Camilla

Em conversa com Vitória Strada durante a última noite, Diego Hypólito relembrou uma fala de Camilla que considerou prepotente durante uma conversa no BBB25. Segundo ele, a sister afirmou que tudo estava acontecendo exatamente como ela previa.

Porém, como foi visto no jogo e após a eliminação da trancista ontem, no discurso de Tadeu, ele deixou claro que ela estava errada. “Eu achei essa fala um pouco prepotente. Ninguém sabe de nada aqui”, comentou Diego.

O brother explicou que, ao perceber essa atitude, começou a somar outros comportamentos de Camilla. Para ele, essa visão fez com que discordasse ainda mais da postura da participante no jogo. “Eu olhei e falei assim, eu não concordo”, disse Diego.

Além disso, ele destacou que Thamiris sempre defende Camilla dentro do programa. “A Thamiris é uma advogada”, disparou. A relação entre as duas já havia sido notada por outros participantes, que veem Thamiris como uma grande aliada da amiga.

Vale lembrar que, Camilla foi eliminada com o maior índice de rejeição da temporada até o momento e se juntou a nomes como Karol Conká e Nego Di. No ranking das eliminações ela ocupa o quinto lugar, com 94,67% dos votos.