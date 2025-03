BBB25: Camilla entra no Top 5 das maiores rejeições da história do reality

Camilla foi eliminada do BBB 25 com impressionantes 94,67% dos votos, tornando-se a mais nova integrante do ranking das maiores rejeições da história do programa. Dona Vilma teve apenas 2,74%, enquanto Renata recebeu 2,59%, números que evidenciam a votação esmagadora contra Camilla.

Com esse resultado, Camilla agora ocupa a quinta posição entre os eliminados mais rejeitados do reality. O topo da lista segue dominado por Karol Conká (99,17%), Nego Di (98,76%), Viih Tube (96,69%) e Aline da Silva (95%). O histórico paredão reafirma o peso da opinião pública no jogo.

A expressiva votação deste sétimo paredão superou 26 milhões de votos, consolidando mais um momento marcante da edição. A rejeição recorde de Camilla reforça o impacto de sua trajetória dentro da casa e a forte desaprovação do público.

Apesar do índice elevado, Camilla ainda não superou os maiores recordes de rejeição do programa. No entanto, sua eliminação com mais de 94% mostra que seu jogo não agradou aos telespectadores, resultando em uma das saídas mais marcantes do BBB 25.

Agora, a casa segue com menos um participante e novas dinâmicas devem movimentar o jogo nos próximos dias. Com a saída de Camilla, os brothers precisarão recalcular suas estratégias para se manterem firmes na disputa pelo prêmio milionário.