Virginia é massacrada por expor demais a internação do filho caçula

Virginia Fonseca foi massacrada na web após exagerar na exposição do filho. O bebê, que foi internado no último final de semana, permanece no Hospital da Rede D'or localizado no Rio de Janeiro. José Leonardo foi diagnosticado com bronquiolite.

O estopim das críticas foi após a apresentadora do SBT mudar a foto do perfil do seu Instagram. Na imagem, o herdeiro de Zé Felipe aparece usando uma sonda respiratória com um roupão hospitalar, aparentemente, ainda na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

Nas redes sociais, Virginia recebeu duras críticas da web: "Eu vi quando ela colocou do bebê e depois trocou pra da família, ainda fiquei pensando como ela teve coragem de colocar no perfil a criança desse jeito", "Mas ela fez por engajamento mesmo, uma mãe usar a imagem do filho doente para conseguir likes é deprimente", "O filho está na UTI mas quem precisa de tratamento é ela, e urgentemente".

Até o momento, a influenciadora não publicou atualizações do pequeno. Entretanto, na última segunda-feira (3), Virginia contou que José segue internado sem previsão de alta. Por meio de nota, a unidade hospitalar informou à imprensa como estava o quadro de saúde do bebê.

O Hospital Pediátrico Jutta Batista informa que o paciente José Leonardo Fonseca Serrão Rocha Costa segue internado com quadro de bronquiolite viral aguda. Apresenta importante melhora evolutiva, com menor necessidade de oxigênio suplementar, respondendo positivamente ao tratamento clínico e fisioterápico. Com previsão de alta da UTI Pediátrica nos próximos dias”, informou.