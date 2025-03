BBB25: Vitória Strada cogita abandonar quarto Nordeste mas detalhe a impede

Decepcionada, Vitória Strada cogitou abandonar o quarto Nordeste. No cômodo estão alojadas Gracyanne Barbosa, Camilla, e Thamiris. Após o Sincerão com o robô Fifi, a atriz pôde ver o que realmente as "Aliadas de Taubaté" falavam pelas suas costas.

Em conversa com Diego Hypolito, a sister comentou sobre a possibilidade de mudar de cômodo. No entanto, a famosa revelou que a presença de Renata e Eva a deixaria desconfortável, uma vez que ambas já tiveram embate dentro do jogo.

"Talvez eu queira sair daquele quarto", cogitou a atriz. "Sai, vai para o nosso. Você sempre foi bem-vinda lá", pontuou Diego Hypolito. "Mas aí eu vou sair do quarto delas e vou para o quarto que tem Renata e Eva", comentou a famosa arrancando uma boa gargalhada do ginasta.

O Sincerão da última segunda-feira (3) estremeceu as alianças no reality. O público escolheu alguns brothers para ter o privilégio de receber comentários polêmicos ditos por outros participantes. Dentre eles, Vitória Strada, Aline Patriarca, Diego Hypolito, Renata e Eva foram surpreendidos com as fofocas do robô Fifi.

Após a dinâmica, o jogo parece que tomou um novo rumo e tem participante cogitando até mesmo apertar o botão de desistência. Em conversa com Camilla, Thamiris e Gracyanne afirmaram que caso a sister saia neste Paredão irão desistir do jogo.