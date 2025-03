BBB25: Gracyanne avalia jogo com Thamiris: "não tava maneiro"

Gracyanne e Thamiris aproveitaram conversa para analisar o jogo após a eliminação de Camilla na última noite. A saída da sister pegou algumas pessoas de surpresa e levantou questionamentos sobre os rumos da disputa. Entre preocupações e reflexões, as duas avaliaram o impacto da eliminação.

Durante a troca, Gracyanne demonstrou preocupação com o que pode acontecer nos próximos paredões. “Pode ter certeza que as próximas no Paredão sou eu e você... E tudo indica que não tava maneiro, que não foi legal…”, desabafou a musa fitness. Para ela, a rejeição de Camilla pode ser um sinal de alerta.

Thamiris, por outro lado, trouxe uma visão mais conformada sobre a eliminação. A trancista apontou que, de certa forma, já esperava o resultado, principalmente pelos episódios recentes no jogo. “Mas cada um lida de um jeito com as coisas…”, comentou, dando a entender que a postura de Camilla influenciou na decisão do público.

Gracyanne concordou e destacou um ponto que pode ter pesado contra a eliminada. “Sim, Camilla é mais cabeça dura, né?”, avaliou, sugerindo que a firmeza da ex-sister pode ter sido mal interpretada pelo público. Para ela, o jogo exige flexibilidade e uma boa leitura das situações.

Apesar das preocupações, Thamiris demonstrou tranquilidade sobre o futuro no jogo. “É, mas se a gente tiver que sair, vambora”, declarou, mostrando que está preparada para qualquer resultado. Com a eliminação de Camilla, a dupla segue atenta aos próximos passos dentro da casa.