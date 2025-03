BBB25: Thamiris e João Gabriel se beijam e clima esquenta no edredom

Parece que a festa da líder Vitória Strada pegou fogo ontem não só na diversão e nas atuações. Thamiris e João Gabriel se beijaram e foram diretamente pro quarto nordeste, ali o clima esquentou de fato pois os dois trocaram muitas carícias de baixo do edredom.

Os dois já haviam trocado alguns olhares e flertes em outras situações na festa que ocorreu ontem (05) até que, finalmente, rolou o beijo. No quarto, eles compartilharam a mesma cama e aguardaram até que Gracyanne Barbosa fosse dormir para que as carícias começassem.

A dupla até tentou se esconder de baixo do edredom, mas já era tarde demais e tudo já estava registrado. Além disso, os movimentos e os sons dominaram o quarto e não passaram despercebidos, a coisa estava boa mesmo.

Durante a festa, eles também trocaram umas carícias na pista de dança. Thamiris e João trocaram beijinhos no rosto, enquanto a nutricionista fazia carinho nas costas do goiano, além disso também dançaram juntos alguns momentos.

Eles ficaram um bom tempo juntos, depois disso soltaram as mãos e foram encontrar João Pedro para perguntar a ele mais detalhes sobre a dinâmica do "barrado no baile". Depois os flertes a distancia permaneceram.