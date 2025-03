BBB25! Vitória fala sobre relação com Thamiris: "machucada"

Em uma conversa sincera com Guilherme, Vitória desabafou sobre sua relação com Thamiris e a orientação que recebeu da psicóloga, a quem chamou de “Deus”. A atriz refletiu sobre os últimos acontecimentos e as dificuldades em deixar certas situações para trás.

“Eu tava muito pensativa sobre ter ouvido o que ouvi do Fifi, e ter pensado ‘poxa, era uma situação que tava tentando deixar pra trás e, em todo tempo, mesmo me sentindo machucada, eu pedi desculpas’. E aí vem uma lapada! Você pede um sinal pra Deus e vem vrá!”, desabafou Vitória.

Guilherme concordou com a amiga e destacou a coincidência da situação. “E veio logo três!”, apontou o brother. A resposta fez Vitória relembrar um conselho valioso que recebeu da psicóloga do programa enquanto se consultava.

“Três foi algo que Deus [psicólogo] falou pra mim hoje. Sabe Deus? Deus falou: ‘Quando tem três vezes que a pessoa errou com você, é porque é um erro que é insistente’.” Segundo a atriz, essa reflexão a fez reconsiderar suas atitudes dentro do jogo.

Apesar do carinho que sente, Vitória revelou sua dificuldade em se priorizar. “Como eu sigo meu coração e tenho um carinho grande, eu tinha isso de sair do quarto, mas ao mesmo tempo eu me sinto mal de estar decepcionando alguém. Até quando você vai parar de se colocar em primeiro lugar?”, questionou, deixando no ar uma possível mudança de postura.