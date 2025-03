BBB25: Vitória Strada percebe que Thamiris não é de confiança

A festa da líder Vitória Strada movimentou a casa do BBB25 na noite de ontem. Apesar do clima de diversão, alguns participantes aproveitaram para discutir estratégias. O jogo continua sendo pauta entre os brothers, principalmente após a última eliminação.

Vitória e Guilherme tiveram uma conversa séria sobre Thamiris e sua postura no jogo. A líder demonstrou desconfiança em relação à sister, especialmente por sua reação após a saída de Camilla. Segundo Vitória, Thamiris não reconhece seus erros.

A atriz revelou que ficou chateada com a postura da colega de confinamento. “Na hora que ela perdeu a irmã, e eu fui acalentar ela, ela falou pra Aline e pro Vini — e eu tava do lado — ‘a Camilla saiu porque a situação que aconteceu no quarto se espalhou pra casa inteira’.”

Vitória criticou Thamiris por não refletir sobre suas atitudes. “Ela não acha errado nada do que fez! O tempo todo fiquei pensando ‘tô pensando na minha dor, mas tenho que ficar pensando até que ponto vou ser errada’. Até agora, com esse discurso do Tadeu, ela não para pra pensar se errou.”

Para a líder, a falta de autocrítica de Thamiris é preocupante. “O carinho vai continuar, mas eu fico pensando se lá fora vou precisar impor limites, eu vou impor aqui.” Com isso, a relação entre as duas pode ter chegado a um ponto sem volta dentro do jogo.