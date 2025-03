BBB25: João Pedro volta para a festa e debocha de Vitória

Na noite de ontem no BBB25, a líder Vitória Strada precisou barrar alguém da festa com o “Barrado no Baile”. A atriz escolheu João Pedro, que foi enviado ao confessionário para enfrentar um desafio. Ela justificou dizendo que ele a colocou direto no paredão.

No local, o brother teve que encontrar chaves escondidas dentro de bolinhas para abrir cinco baús que estavam um dentro do outro e, no último, estava o convite para a festa. A tarefa exigiu paciência e persistência, tornando-se uma verdadeira prova de resistência.

Após mais de cinco horas de desafio e mais de 22 mil bolinhas dentro da sala, João Pedro finalmente encontrou a última chave correta. Com isso, ele conseguiu destrancar os baús e garantir seu retorno à festa.

“Achei! (…) Goiano vai até o final!”, comemorou João Pedro ao completar a missão. Empolgado, ele não escondeu a felicidade por ter superado a prova imposta pela dinâmica. Vale lembrar que, esse era o desafio de Camilla na última festa.

Ao chegar na festa, o brother foi recebido em clima acalorado por seus parceiros de jogo e aproveitou para soltar um leve deboche para Vitória. Ele fez questão de mostrar e entregar o convite para a líder, em tom provocativo.